PSG : Thierry Henry dithyrambique sur Luis Enrique

Thierry Henry a tenu à rendre un hommage appuyé à Luis Enrique après le sacre du PSG en Ligue des Champions face à Arsenal (1-1, 4-3 tab). L’ancien attaquant des Gunners, présent à Budapest, a salué la vision et la cohérence du technicien espagnol, notamment dans la reconstruction du projet parisien. « Après le départ de Mbappé, vous avez dit que votre équipe serait meilleure, qu’elle évoluerait en équipe et qu’elle gagnerait en équipe. Vous ne vous êtes pas contenté de le dire, vous l’avez fait, et vous l’avez refait », a-t-il souligné.

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Dans la continuité, Henry a insisté sur la dimension collective et la progression du PSG sous les ordres de Luis Enrique. « Vous savez exactement où se trouve votre équipe et où elle doit se rendre », a-t-il poursuivi, avant d’ajouter un hommage plus large : « ce que vous faites pour le football français est remarquable, car depuis les années 90 peut-être, on n’avait plus vu en Europe une équipe jouer comme ça, avec autant d’assurance. » Des mots forts qui viennent souligner l’immense impact du travail du coach parisien sur la scène européenne.