Le LOSC a trouvé le remplaçant d’Ayyoub Bouaddi au Real Madrid

Le mercato estival est particulièrement animé du côté du LOSC, qui prépare une nouvelle page de son histoire avec l’arrivée de Davide Ancelotti sur le banc. Après plusieurs saisons marquées par la continuité, le club nordiste connaît une véritable période de transition avec plusieurs changements importants dans son effectif. Des cadres comme Chancel Mbemba, Aïssa Mandi et Thomas Meunier ont quitté Lille, tandis que le jeune Ugo Raghouber a également pris une autre direction. Des départs qui obligent la direction menée par Olivier Létang à accélérer son travail afin de bâtir un groupe capable de répondre aux ambitions affichées, notamment avec le retour de la Ligue des Champions au programme. Dans le sens des arrivées, le LOSC a déjà commencé à dessiner les contours de son nouveau projet avec les signatures de Basar Onal, Loun Srdanovic et Tanguy Kouassi. Mais le chantier reste encore important, puisque plusieurs secteurs doivent être renforcés pour permettre à Davide Ancelotti d’imposer rapidement ses idées. Parmi les dossiers qui animent l’été lillois, celui d’Ayyoub Bouaddi occupe évidemment une place centrale.

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Véritable phénomène de précocité, le milieu de terrain de 18 ans est devenu l’une des plus grosses valeurs montantes du football européen. Révélé aux yeux du grand public international lors de sa Coupe du Monde 2026 avec le Maroc, le joueur du LOSC a vu sa cote exploser au fil des mois. Olivier Létang n’a d’ailleurs jamais caché les immenses ambitions financières placées autour de son joyau, estimant publiquement que son joueur pouvait atteindre une valorisation supérieure à 100 millions d’euros. Comme nous vous le révélions fin juillet, Manchester City est désormais tout proche de trouver un accord avec Lille pour son transfert. Les négociations ont considérablement avancé et les bases de l’opération sont quasiment réglées. Le principal point de discussion concerne l’avenir immédiat du milieu marocain, puisque le LOSC souhaite obtenir un prêt d’une saison supplémentaire alors que les Cityzens aimeraient l’intégrer rapidement à leur effectif. Avec le départ de Bouaddi qui se précise, les dirigeants lillois doivent donc déjà préparer la succession d’un joueur considéré comme l’un des grands talents de demain.

Un jeune milieu de 20 ans

Selon les informations de Marca, Lille aurait déjà activé une piste au Real Madrid pour compenser la probable perte de son jeune milieu de terrain. Le profil ciblé se nomme Jorge Cestero, un joueur qui fait énormément parler de lui au sein de La Fabrica. Âgé de 20 ans, ce milieu défensif évolue actuellement avec le Real Madrid Castilla et est considéré en interne comme l’un des grands espoirs de la formation madrilène. Son ancien entraîneur Álvaro Arbeloa n’avait d’ailleurs pas hésité à le présenter comme « le meilleur 6 d’Espagne ». Une déclaration qui témoigne de l’estime dont le natif de Saragosse bénéficie au sein du club merengue. Arrivé au Real Madrid en 2019, Cestero s’est progressivement imposé grâce à son intelligence dans le jeu, sa qualité technique et sa capacité à organiser le milieu de terrain depuis une position reculée. Plus qu’un simple récupérateur, il possède un profil moderne capable de casser des lignes balle au pied, de résister au pressing adverse et de donner du rythme aux possessions de son équipe.

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Le Real Madrid suit avec attention la progression de Jorge Cestero et son potentiel passage vers l’équipe première n’est pas écarté à moyen terme. Sous contrat jusqu’en 2028, le milieu de terrain a eu l’occasion de se rapprocher du groupe dirigé, à l’époque, par Xabi Alonso, en participant à certaines séances avec les stars madrilènes, avant qu’Arbeloa le lance dans le grand bain face à Benfica en Ligue des Champions. Sa maturité malgré son jeune âge et son influence dans l’entrejeu du Castilla ont renforcé les attentes autour de son avenir. Pour Lille, l’idée serait visiblement de miser sur un profil similaire à celui d’Ayyoub Bouaddi en recrutant un jeune talent à fort potentiel capable de progresser rapidement dans un environnement compétitif. Une arrivée sous la forme d’un prêt pourrait également être privilégiée, une option qui correspondrait aux habitudes du LOSC lorsqu’il s’agit d’accompagner le développement de jeunes joueurs prometteurs et à celle de la Casa Blanca pour offrir plus de minutes en professionnel à ses joyaux.