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La Juventus lorgne Andrew Robertson

Par Kevin Massampu
1 min.
Andrew Robertson, à Liverpool @Maxppp

Libre de tout contrat après la fin de sa longue et belle aventure à Liverpool, Andrew Robertson est déjà l’objet de plusieurs approches. Si Tottenham s’est déjà positionné sur le dossier du latéral gauche écossais de 32 ans, un autre club vient de faire son entrée dans la course, à savoir la Juventus.

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Selon le journaliste italien Gianluca Di Marzio, le club turinois a déjà formulé une proposition à l’ancien joueur de Hull City. Les Italiens ont également fait une approche pour Alisson, sous contrat jusqu’en 2027 chez les Reds, mais le portier brésilien de 33 ans devrait rester une saison de plus en Angleterre.

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