EdF : Deschamps en dit plus sur la santé de Kylian Mbappé

Touché au genou depuis le début de l’année, Kylian Mbappé fait bien partie de la délégation tricolore qui s’est envolée pour les Etats-Unis hier. Le capitaine des Bleus a rejoué face à Manchester City et l’Atlético de Madrid avant la trêve avec le Real Madrid, et il pourrait même démarrer ce jeudi en amical face au Brésil d’après Didier Deschamps.

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«Il peut débuter, mais pas faire tout le match. Il peut rentrer, comme les 24 autres joueurs. Il entre dans cette réflexion. Chaque joueur a une situation particulière. On a 6 changements, c’est bien aussi. Il y a quelques absents de chaque côté. L’objectif est à la fois de gagner et de faire en sorte de ne pas prendre de risques avec les joueurs. Ils auront des matchs importants dans cette dernière ligne droite avec leurs clubs.»