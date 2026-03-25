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EdF : Deschamps en dit plus sur la santé de Kylian Mbappé

Par Jordan Pardon
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp

Touché au genou depuis le début de l’année, Kylian Mbappé fait bien partie de la délégation tricolore qui s’est envolée pour les Etats-Unis hier. Le capitaine des Bleus a rejoué face à Manchester City et l’Atlético de Madrid avant la trêve avec le Real Madrid, et il pourrait même démarrer ce jeudi en amical face au Brésil d’après Didier Deschamps.

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«Il peut débuter, mais pas faire tout le match. Il peut rentrer, comme les 24 autres joueurs. Il entre dans cette réflexion. Chaque joueur a une situation particulière. On a 6 changements, c’est bien aussi. Il y a quelques absents de chaque côté. L’objectif est à la fois de gagner et de faire en sorte de ne pas prendre de risques avec les joueurs. Ils auront des matchs importants dans cette dernière ligne droite avec leurs clubs.»

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