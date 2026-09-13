Liga : l’Atlético de Madrid maîtrise la Real Sociedad en fin de match

Dans un match terne et particulièrement engagé, l’Atlético de Madrid est venu à bout de la Real Sociedad (0-3) ce dimanche soir grâce à un final complètement débridé. Alors que la rencontre semblait verrouillée, les Colchoneros ont débloqué la situation sur un penalty concédé par Ochieng pour une faute de main (82e) et sereinement transformé par Alejandro Grimaldo (84e).

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Ce premier coup du sort a totalement libéré les Madrilènes. Entré en cours de jeu, Jonathan David a fait le break à la conclusion d’un contre rapide (0-2, 90e), avant que Giuliano Simeone ne parachève le succès des siens au bout du temps additionnel (0-3, 90+5e). Une semaine après la lourde défaite concédée à Bilbao (0-3), l’équipe de Diego Simeone se relance idéalement et réintègre le top 4 de la Liga.