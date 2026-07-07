Coupe du Monde 2026 : coup dur pour la Suisse, Manzambi forfait !

C’est l’une des sensations de ce Mondial 2026. Johan Manzambi est devenu le facteur X de la Suisse, avec des entrées en jeu à chaque fois percutantes qui l’ont conduit à une place de titulaire contre le Canada puis l’Algérie. Malheureusement, il ne sera pas présent pour affronter la Colombie en 8e de finale.

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Comme révélé par Blick, le milieu offensif de 20 ans s’est blessé au genou lors de l’entraînement final. Un examen IRM ultérieur a confirmé la blessure. Il ne pourra donc pas aider la Nati à franchir ce nouvel obstacle. Suisse-Colombie est prévu ce mardi à 22h à Vancouver.