Menu Rechercher
Commenter 8
Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : coup dur pour la Suisse, Manzambi forfait !

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Johan Manzambi célèbre son doublé @Maxppp
Suisse Colombie
winamax
1 3.50 N 3.10 2 2.20 bonus 100€

C’est l’une des sensations de ce Mondial 2026. Johan Manzambi est devenu le facteur X de la Suisse, avec des entrées en jeu à chaque fois percutantes qui l’ont conduit à une place de titulaire contre le Canada puis l’Algérie. Malheureusement, il ne sera pas présent pour affronter la Colombie en 8e de finale.

La suite après cette publicité

Comme révélé par Blick, le milieu offensif de 20 ans s’est blessé au genou lors de l’entraînement final. Un examen IRM ultérieur a confirmé la blessure. Il ne pourra donc pas aider la Nati à franchir ce nouvel obstacle. Suisse-Colombie est prévu ce mardi à 22h à Vancouver.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
Suisse
Johan Manzambi

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
Suisse Flag Suisse
Johan Manzambi Johan Manzambi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier