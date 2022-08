Séville : les premiers mots de Tanguy Kouassi

Le Séville FC a officialisé l'arrivée du successeur du défenseur central français Jules Koundé, parti au FC Barcelone : il s'agit de son compatriote Tanguy Kouassi (20 ans), arrivé pour 20 millions d'euros en provenance du Bayern Munich. Le Titi s'est d'ailleurs exprimé au micro du média officiel du club quant à sa signature en Andalousie : «je me sens très bien, je suis heureux d'être ici. Je suis arrivé hier avec ma famille et ce que je sais de la ville est plutôt agréable. J'ai vu quelques fans à l'hôtel, ils ont pris des photos et j'ai signé des autographes. Je dois apprendre à parler espagnol et alors je serai beaucoup mieux.»

Le joueur formé au PSG est prêt pour sa nouvelle aventure en Espagne et espère se développer au mieux sous les ordres de son nouvel entraîneur Julen Lopetegui : «pour moi, c'est une nouvelle étape. Je dois être bon parce que pour moi, c'est une bonne occasion, un bon moment d'être ici. Je dois m'améliorer. Je dois être meilleur dans le football et pour moi, c'est un bon moment pour ma carrière. C'est une bonne étape pour moi d'être à Séville. Tout d'abord, je pense que je dois m'améliorer. Je veux essayer d'aider l'équipe à gagner beaucoup de trophées et beaucoup de points au championnat et nous verrons ce qui se passera.»