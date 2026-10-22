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Ligue des Champions

Barça : le discours puissant de Raphinha dans le vestiaire après la défaite à Paris

Par Max Franco Sanchez
1 min.
PSG 4-2 Barcelone
winamax
1 2.20 N 4.50 2 2.25 1er pari remboursé

La nuit fut longue pour le FC Barcelone, battu 4-2 par le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Plusieurs stars barcelonaises ont livré des prestations assez médiocres, à l’image de Lamine Yamal et de Raphinha. Comme l’indique la Cadena SER, le Brésilien a tout de même assumé son rôle de capitaine dans le vestiaire après le match.

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L’attaquant de 29 ans a ainsi prononcé un discours dans le vestiaire, visant à calmer et apaiser un peu les esprits, à remobiliser les troupes en leur demandant de ne pas se laisser abattre par cette défaite. Raphinha a notamment expliqué que la saison est longue et que la Ligue des Champions ne se jouait pas maintenant, mais en fin de saison. Il a aussi motivé ses coéquipiers pour le Clasico, et les a challengés à prouver qu’une défaite n’allait pas les couper dans leur élan.

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