Liverpool : Jürgen Klopp ne veut aucun détail sur le contrat de Mohamed Salah

Lié à Liverpool jusqu'à l'été 2023, le contrat de l'attaquant égyptien Mohamed Salah continue de lever des interrogations dans la presse anglaise et au sein de la direction des Reds : va-t-il prolonger ou non son bail à Anfield ? Après une vague de renouvellements réalisée cet été (Henderson, Alexander-Arnold, Alisson...), le Pharaon aux 73 sélections (43 buts) semblait être le prochain à y passer, mais le dossier traîne toujours. Interrogé en conférence de presse, son entraîneur allemand a avoué ne pas vouloir d'information sur la situation contractuelle de son joueur de 29 ans.

«Je parle constamment aux joueurs mais ce n'est pas une bonne chose pour un manager de parler aux joueurs de contrats. Il faut quelqu'un entre les deux. Pour le joueur, c'est l'agent, pour le club, c'est le directeur sportif. Lorsqu'un joueur est très important pour vous et que vous lui dites "tu peux avoir ceci ou cela" et qu'il ne veut pas l'entendre et dit "je pense que je vaux plus que cela"... cette conversation ne devrait pas avoir lieu avec la personne responsable des questions de football», a-t-il déclaré avant d'affronter ce samedi à 18h30