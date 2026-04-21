Lens - Toulouse : les compositions officielles

Ce mardi place aux demi-finales de la Coupe de France 2025/2026 avec un joli duel entre le Racing Club de Lens et le Toulouse FC. À domicile, les Nordistes s’articulent dans un 3-4-2-1 avec Robin Risser dans les cages derrière Ismaëlo Ganiou, Samson Baidoo et Malang Sarr. Le milieu de terrain est assuré par Mamadou Sangaré et Adrien Thomasson alors que Saud Abdulhamid et Matthieu Udol occupent les couloirs. Devant, Odsonne Edouard est accompagné par Florian Thauvin et Allan Saint-Maximin.

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De leur côté, les Violets s’organisent dans un 3-4-2-1 avec Kjetil Haug qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Seny Koumbassa, Charlie Cresswell et Rasmus Nicolaisen en défense tandis que les rôles de pistons sont occupés par Djibril Sidibé et Dayann Méthalie. Cristian Cásseres et Pape Demba Diop composent l’entrejeu. En pointe, Emersonn est soutenu par Aron Dønnum et Santiago Hidalgo.

Les compositions

Racing Club de Lens

Toulouse FC :