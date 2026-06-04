Euro U17 : les Bleuets éliminés par la Belgique en demi-finale

Un an après la défaite en finale de la génération 2008 (3-0 face au Portugal), les Bleuets de la génération 2009 s’arrêtent, eux, en demi-finale de l’Euro. Malgré une domination sans partage (21 tirs contre 3), les joueurs de José Alcocer se sont inclinés 2-1 face à la Belgique ce jeudi à Talllinn (Estonie).

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Jayden Onia Seke avait allumé la première mèche en nous gratifiant d’un numéro d’équilibriste dans la surface tricolore (25e, 1-0). Ilyas Benktib a fait le break d’un magnifique lob en première intention après une mauvaise lecture du Strasbourgeois Yoann Becker (52e, 2-0). Malgré la réduction de l’écart de Gadou sur un caviar de Chambon (64e, 2-1), les Bleuets sont restés impuissants face à un Mattis Seghers impérial sur sa ligne. La Belgique affrontera l’Italie ou l’Espagne en finale.