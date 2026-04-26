La presse allemande avertit le PSG, Manchester United prépare 13 départs

Le PSG est prévenu avant le choc face au Bayern

Le Bayern Munich a fait le spectacle en Bundesliga ! Champion ou pas, le Bayern n’a pas prévu de se relâcher, même si c’était le cas pendant 45 minutes. Mené 3-0 à la mi-temps, le club bavarois s’est imposé 4-3. « Paris, t’as vu ça ? », écrit d’ailleurs le journal Bild, comme s’il y avait encore besoin de prévenir le PSG de l’armada offensive allemande… Vincent Kompany s’était permis un très gros turnover, à l’image de Luis Enrique et Mayence en a profité pendant le premier acte. A la pause, le technicien belge a remis les choses à l’endroit. « 390M pour gagner » ajoute même Bild. Parce que quand les titulaires sont entrés en jeu, la donne a complètement changé. Michael Olise, Jamal Musiala, Harry Kane, ils ont totalement métamorphosé le visage du Bayern et ils ont été décisifs. Une fois de plus, Michael Olise a été étincelant, il a inscrit un but qui nous rappelle forcément la patte gauche d’Arjen Robben. Paris est prévenu oui, mais le PSG n’avait pas besoin du match d’hier pour être au courant de la puissance bavaroise.

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Manchester United va perdre 13 joueurs cet été

Manchester United réalise une saison convaincante, mais il y aura encore du mouvement cet été, notamment dans le sens des départs. Pas moins de 13 joueurs pourraient quitter les Red Devils, parmi eux, on retrouve : Marcus Rashford, Manuel Ugarte, Joshua Zirkzee, Rasmus Hojlund, ou encore André Onana. Beaucoup de joueurs qui ont été recrutés à prix d’or et qui pour certains sont actuellement prêtés. C’est le cas spécialement de Marcus Rashford qui est actuellement prêté au Barça, le club catalan n’est pas contre le conserver, mais pas à n’importe quel prix. Même chose pour le Napoli avec Hojlund. Manchester United se prépare encore à vivre un mercato mouvementé.

Une affaire d’arbitrage frappe l’Italie

Avec cet épisode, le football italien plonge un peu plus dans la crise. Cette fois, le coupable présumé s’appelle Gianluca Rocchi, patron des arbitres en Serie A. Il est actuellement sous enquête pour fraude sportive, soupçonné d’avoir influencé la désignation des arbitres lors de certains matchs. Selon les accusations, certains arbitres auraient été choisis, car jugés favorables à l’Inter Milan. Plusieurs matchs récents, dont des rencontres impliquant l’Inter, sont remis en question, notamment Bologne Inter ou encore le derby della Madonnina. Le rôle du VAR est également pointé du doigt dans ces décisions controversées. Face à la pression, Rocchi nie les faits et a annoncé s’auto-suspendre temporairement. Cette affaire relance les doutes sur l’impartialité de l’arbitrage en Italie, et elle nous rappelle les sombres heures du foot italien avec le Calciopoli.