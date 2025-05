Barça : la célébration provocante de Raphinha en réponse au scandale de dopage

Auteur d’un doublé lors du Clasico, Raphinha a été l’un des acteurs majeurs du quatrième succès de la saison du FC Barcelone contre le Real Madrid (4-3). Lors de son premier but, il a célébré en se rapprochant de la caméra et en montrant ostensiblement le bandage qui couvrait son bras et son poignet droit. Une réponse aux accusations d’un ancien médecin du Real Madrid, qui accusait ouvertement le Barça de dissimuler des marques de dopage derrière ces bandages.

Interrogé par Marca, Niko Mihic, ancien médecin madrilène, avait déclaré que «je ne sais pas ce qui se passe, mais tout médecin sait que pour accéder facilement aux veines, la main et le poignet sont les meilleures options», jetant le doute sur les bandages de Lewandowski, de Jong, Yamal ou encore Raphinha. Visiblement, la remarque est très mal passée du côté du Brésilien, qui n’a pas manqué de le rappeler face à la caméra après son but.