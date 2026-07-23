Jürgen Klopp présenté ce vendredi à la tête de l’Allemagne

Amené à être le nouveau sélectionneur de l’Allemagne après le départ de Julian Nagelsmann après une Coupe du Monde 2026 décevante, Jürgen Klopp (59 ans), va incarner le nouveau projet de la sélection. D’après les informations de Sky Germany, l’ancien coach de Dortmund et Liverpool va être officialisé ce vendredi.

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La fédération allemande a prévu une conférence de presse à 11h où Jürgen Klopp sera présenté devant les médias. Le début d’une nouvelle page pour une équipe qui devra oublier cette désillusion en seizième de finale contre le Paraguay et se concentrer sur le prochain défi, l’Euro 2028.