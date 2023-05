Uli Hœneß de retour pour révolutionner le Bayern Munich

La suite après cette publicité

En pleine crise, le Bayern Munich s’est incliné hier 3-1 contre le RB Leipzig. Conséquence, le Borussia Dortmund a repris la tête de la Bundesliga aujourd’hui face à Augsbourg (3-0) et n’est plus qu’à un match d’arracher un titre de champion d’Allemagne. Cela mettrait fin à la razzia des Bavarois sur ce trophée depuis 2013. Que le Bayern Munich perde le titre ou non, une révolution est quoiqu’il arrive prévue cet été et Bild nous en dit un peu plus.

Président d’honneur du Bayern Munich, Uli Hœneß sera au retour aux affaires cet été dans un mercato qui s’annonce majeur. En tout cas sur le plan des départs, rien ne sera fermé du côté bavarois où seul Jamal Musiala semble intouchable. Le Bayern Munich voudra notamment se renforcer dans l’entrejeu où le duo Leon Goretzka - Joshua Kimmich est jugé comme insuffisant. Un numéro six pour les accompagner est attendu tout comme un avant centre de classe mondiale. Deux dossiers qui s’annoncent et qui ne devraient pas être gérés par l’actuel président Oliver Kahn et le directeur sportif Hasan Salihamidzic qui sont contestés.

