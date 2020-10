LOSC : la réponse de Christophe Galtier à la rumeur OL

Arrivé sur le banc du LOSC en décembre 2017, Christophe Galtier dispose actuellement d'un contrat jusqu'en juin prochain chez les Dogues. Va-t-il prolonger et rester dans les prochains mois ou partir ? Personne n'a la réponse mais en attendant, l'entraîneur français semble plaire à d'autres clubs. Vendredi, La Voix du Nord avançait que le coach de 54 ans était dans le viseur de l'Olympique Lyonnais, alors que les deux équipes doivent s'affronter dimanche soir en Ligue 1.

Présent en conférence de presse, Christophe Galtier a donc répondu à cette rumeur. «Ce ne sont que des rumeurs et je suis concentré sur notre match très important. On fait un très bon début de saison, nous sommes bien placés et la concentration est sur le match, la préparation. Tout ce qui peut se dire, s'écrire, je suis très hermétique à tout cela. Les gens qui me connaissent savent très bien que je suis très concentré sur mon équipe et le match. Dimanche, le match est très très important», a lâché ce dernier.