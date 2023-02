Leipzig - Manchester City : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Les choses sérieuses débutent pour Manchester City, prétendant au titre en Ligue des Champions. En 8e de finale aller, les Skyblues se déplacent sur la pelouse de Leipzig ce mercredi soir (à suivre en direct commenté sur FM à partir de 21h). Toujours à la lutte pour le sacre en Premier League, les Anglais affrontent une équipe qui ne perd presque plus et qui s’est replacée en Bundesliga.

Sans Gulasci, Diallo et Olmo, Leipzig se présente en 4-4-2 avec notamment Gvardiol dans l’axe de la défense. Incertain, Nkunku est seulement remplaçant tout comme Simakan alors que l’attaque sera menée par le duo Silva-Werner, Szoboszlai et Forsberg évoluant sur les ailes. Chez les Cityzens, Guardiola doit se passer de Laporte, Stones et De Bruyne, et retrouve un 4-3-3. Walker et Aké prennent les couloirs défensifs, tandis que l’entrejeu sera formé de Silva, Rodri et Gundogan derrière le trio Mahrez-Haaland-Grealish.

Les compositions :

Leipzig : Blaswich - Klostermann, Orban, Gvardiol, Halstenberg - Szoboszlai, Laimer, Schlager, Forsberg - Silva, Werner

Manchester City : Ederson - Walker, Dias, Akandji, Aké - Silva, Rodri, Gundogan - Mahrez, Haaland, Grealish

