Commenter 3
CAN 2025 : l’arrêt monumental de Bounou qui sauve le Maroc en finale

Par Kevin Massampu
1 min.
Yassine Bounou avec le Maroc @Maxppp
Sénégal 1-0 Maroc

La finale de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc a démarré fort. Après plusieurs offensives de part et d’autre, les Lions de la Téranga ont eu une énorme occasion d’ouvrir la marque au Stade Prince Moulay Abdallah. Lancé par Nicolas Jackson dans la profondeur sur le côté droit, Iliman Ndiaye s’est présenté devant Yassine Bounou.

beIN SPORTS
[📺LIVE] 🏆🌍 #CAN2025 - FINALE
🇸🇳🇲🇦 Bounou encore à la rescousse du Maroc !
🤯 Le gardien sort un arrêt de grande classe devant Iliman Ndiaye !
#beINCAN2025 #SENMAR
Voir sur X

Le joueur d’Everton a finalement manqué l’opportunité d’inscrire un nouveau but dans la compétition, la faute à un arrêt XXL du portier d’Al-Hilal. Un arrêt qui rappelle celui d’Emiliano Martínez face à Randal Kolo Muani en finale de la Coupe du Monde 2022. Reste à voir si le Maroc connaîtra le même destin que l’Argentine et soulevera le Graal.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
