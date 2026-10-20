Sergio Rico victime d’un cambriolage ultra violent

Sergio Rico (33 ans) risque de se souvenir pendant un certain temps de ce lundi 19 octobre 2026. La radio espagnole Cadena COPE révèle en effet que l’ancien gardien de but du Paris Saint-Germain, aujourd’hui sans club, se trouvait à son domicile sévillan hier soir lorsqu’il a été victime d’un cambriolage aux alentours de 22 heures. Le média local explique que cinq hommes capuchonnés ont surgi au moment où le portier dînait avec sa femme et leurs deux enfants, âgés respectivement de deux ans et quatre mois.

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« Les cambrioleurs, particulièrement violents, auraient non seulement saccagé tout ce qui se trouvait sur leur passage, mais, en plus de leur dérober divers objets de valeur — tels que des bijoux, des montres et de l’argent liquide —, ils les auraient frappés et bâillonnés, transformant ainsi une nuit tranquille en le pire cauchemar de leur vie », écrit le média espagnol, qui ajoute que la famille Rico n’avait pas activé leurs alarmes au moment des faits. Depuis, le couple a déposé plainte.