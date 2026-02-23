Menu Rechercher
Arsenal : la pique de Gabriel à Richarlison après l’humiliation

Tottenham 1-4 Arsenal

Gabriel Magalhaes n’a pas attendu longtemps pour chambrer Tottenham après la large victoire d’Arsenal dans le derby du nord de Londres (4-1). Le défenseur brésilien a partagé une photo depuis le bus des Gunners, posant avec son trophée d’homme du match, quelques friandises… et surtout une carte affichant le chiffre quatre bien en évidence, clin d’œil au nombre de buts infligés aux Spurs. Un message vite validé par ses coéquipiers, à l’image de Declan Rice ou Gabriel Martinelli, visiblement amusés par la provocation.

Tommo
🚨Gabriel with the most shithousery thing yet, Arsenal has just battered Tottenham in there own back yard and posts a selfie of him holding the 4 of hearts and the POTM award and tags Richarlison in the post. 🇧🇷 😂
Mais le détail qui a le plus fait réagir les fans, c’est le tag discret de Richarlison. L’attaquant de Tottenham, coéquipier de Gabriel en sélection brésilienne, a été directement mentionné dans la publication, relançant leur petite rivalité sur les réseaux. Un clin d’œil assumé, dans la continuité de leurs échanges précédents, qui souligne donc la domination récente d’Arsenal dans les derbies et permet aux Gunners de reprendre 5 points d’avance en tête de la Premier League.

