Gros rebondissement pour l’avenir de Mohamed Salah !

Depuis le début de l’été, le dossier Mohamed Salah est fait de rebondissements et de surprises. Après neuf années couronnées de succès sous les couleurs de Liverpool (442 matchs, 257 buts), la légende égyptienne a quitté le club librement mais a soigneusement évité le sujet de son avenir au cours des dernières semaines, préférant se concentrer sur la Coupe du monde avec son pays (les Egyptiens ont été éliminés en 1/8es de finale face à l’Argentine).

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Malgré un intérêt de Kansas City et de son propriétaire égyptien, c’est bien du côté de Besiktas que l’avenir du joueur semblait s’écrire. Nous vous révélions qu’un accord de principe avait été conclu entre le club stambouliote et le gaucher de 34 ans, jusqu’à ce premier rebondissement il y a quelques jours. Après des semaines de discussions, la direction turque avait pris la décision de ralentir sur ce dossier, faute d’accord total.

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Trabzonspor proche de trouver un accord avec Salah

Mais selon nos informations, cette issue n’exclut en rien un futur de Salah en Turquie. Aujourd’hui, c’est du côté de Trabzonspor que l’ancien joueur de Chelsea et de Liverpool pourrait finalement poser ses valises. Le troisième du dernier championnat turc tente de boucler l’arrivée de Salah, et est même désormais proche de trouver un accord total avec le joueur.

🚨🔵🟣🇪🇬 #SüperLig



🔐 Trabzonspor are close to hijacking the Mohamed Salah deal.



✍️ The club are close to reaching a full agreement with the player after entering advanced negotiations with his agent.



❌ As a result, Beşiktaş have officially suspended negotiations until… pic.twitter.com/8VAelTbKMP — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 1, 2026

Les négociations avec son agent ont atteint un stade avancé ces dernières heures, ce qui a conduit Besiktas à suspendre les négociations jusqu’à nouvel ordre. Pour rappel, un accord verbal avait pourtant été conclu entre le club stambouliote et Salah pour un contrat d’une saison, plus une en option, assorti d’un salaire de 10 millions d’euros net par saison, plus 2 de bonus.