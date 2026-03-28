Maroc : Yassine Bounou tend la main à Thiago Pitarch

Après le match nul contre l’Équateur (1-1), Yassine Bounou n’a pas caché son souhait de voir le crack du Real Madrid, Thiago Pitarch, rejoindre les Lions de l’Atlas. « Il sera toujours le bienvenu ici », a-t-il déclaré avec conviction. Le gardien marocain a insisté sur le fait que Pitarch, actuellement titulaire sous la houlette de Arbeloa à Madrid, avait toute latitude pour décider : « il fera ce qu’il juge bon, car il a de la famille ici et en Espagne. Tout joueur ayant des liens avec le Maroc est le bienvenu. Et encore plus s’il s’agit d’un joueur du Real Madrid. »

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L’ancien portier de Séville s’appuie sur l’exemple de Brahim Díaz pour montrer la voie à suivre et souligne l’intérêt stratégique du Maroc pour le jeune milieu de 18 ans, déjà convoqué avec les U19 espagnols. Malgré ses débuts prometteurs avec la Roja, Pitarch reste au centre des ambitions marocaines, qui voient en lui un futur pilier de leur projet à long terme, notamment pour la Coupe du Monde 2030. « Nous allons l’accueillir à bras ouverts », a conclu le gardien.