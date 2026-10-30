Ballon d’Or : Daniel Riolo réclame une mise au point de France Football

Le sulfureux dossier des paris suspects entourant le récent sacre d’Harry Kane est encore très loin d’avoir livré tous ses secrets. Trois jours avant la prestigieuse cérémonie du Ballon d’Or qui s’est tenue à Londres, le média d’investigation Upside a mis en lumière des mouvements financiers particulièrement troublants sur Polymarket, une célèbre plateforme de prédiction pourtant strictement interdite sur le territoire français. Créée entre le 1er et le 20 octobre, une douzaine de comptes anonymes a massivement investi la somme vertigineuse de 264 000 dollars en pariant sur un classement final extrêmement précis : le buteur anglais vainqueur, devançant dans l’ordre Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Rodri et Lionel Messi. Un scénario qui s’est vérifié à la virgule près lors du verdict final, permettant à ces mystérieux parieurs d’empocher un pactole avoisinant les 200 000 dollars. Une véritable bombe médiatique décortiquée lors d’une vidéo publiée sur la chaine YouTube d’Upside, réunissant notamment Daniel Riolo et Romain Molina.

La suite après cette publicité

Face à la gravité de la situation, l’exigence de transparence devient totale. Interrogé sur la posture à adopter par France Football, le chroniqueur de RMC Daniel Riolo a publiquement réclamé des explications urgentes aux organisateurs de l’événement. « Il faut absolument une mise au point, parce que là, il y a un soupçon. Ce que vous révélez me pousse à demander un éclaircissement à France Football. Que s’est-il passé ? C’est trop bizarre, la façon dont les mises sont arrivées, le montant… », a-t-il fustigé. Un constat partagé par le journaliste d’investigation Romain Molina, qui s’avoue « assez choqué du peu d’ampleur » médiatique de l’affaire et réclame l’ouverture immédiate d’une enquête interne. Une polémique retentissante qui risque de faire trembler les hautes sphères du football dans les prochains jours.