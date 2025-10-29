L’OL lance les discussions pour Endrick !

Ce sera un des gros coups à faire cet hiver. La décision d’Endrick semble être prise : il souhaite quitter le Real Madrid. L’ancien prodige de Palmeiras est en quête de temps de jeu afin de poursuivre sa progression mais aussi d’avoir une chance de disputer le Mondial 2026, et il est donc à l’écoute de toute proposition. Selon la presse brésilienne, il souhaite tout de même rejoindre une équipe un minimum compétitive et disputant une compétition européenne…

Si l’OM, un temps annoncé comme prétendant, coche toutes les cases, c’est aussi le cas de… l’Olympique Lyonnais. Selon les informations du journaliste spécialisé mercato Fabrizio Romano, l’OL a déjà lancé les grandes manœuvres pour attirer l’attaquant de 19 ans dans ses rangs lors du mercato hivernal. Une approche officielle a même déjà été réalisée pour prendre la température dans ce dossier.

Au placard à Madrid

Il s’agirait d’un prêt jusqu’en fin de saison, et le joueur est ouvert à la possibilité de rejoindre l’écurie de la capitale des Gaules, toujours selon Romano. Souvent utilisé en joker offensif par Carlo Ancelotti, s’offrant des entrées en jeu assez intéressantes la saison dernière, il a sombré dans l’oubli depuis l’arrivée de Xabi Alonso. S’il est vrai qu’il était blessé lors des premières semaines de compétition, il n’a toujours pas disputé la moindre minute cette saison et c’est une situation qui interpelle de l’autre côté des Pyrénées.

Le Basque a ainsi décidé de se priver de sa capacité à percer des défenses, de sa fougue et de ses qualités de finisseur plus que correctes, et l’explosion de joueurs comme Gonzalo Garcia et Franco Mastantuono, qui lui sont passés devant dans la hiérarchie, n’a pas aidé. Paulo Fonseca lui pourrait en revanche bien profiter des atouts du joueur et booster son secteur offensif un peu limité (Satriano est le seul numéro 9 de métier), surtout que Malick Fofana va être absent pendant plusieurs mois.

De son côté, le Real Madrid ne devrait pas poser trop d’obstacles à un départ en prêt du joueur qui avait tout de même coûté 35 millions d’euros + 25 millions d’euros de bonus et variables. Un montant de 4,5 millions d’euros pour un prêt payant pourrait suffire comme révélé par les médias ibériques, ce qui ne rend pas l’opération si délicate que ça malgré la situation financière compliquée de l’OL. Son salaire est également relativement abordable, puisqu’il touche 3 millions brut par an, et les Lyonnais devraient sûrement en payer la moitié comme c’est habitude dans ce genre d’opérations. Affaire à suivre…