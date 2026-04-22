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Real Madrid : bonne nouvelle pour Éder Militão

Par Tom Courel
1 min.
militao @Maxppp

Plus de peur que de mal pour le défenseur brésilien. Après être sorti sur blessure en se tenant le genou hier contre Alavès, Éder Militão est désormais pris en charge par le staff du Real Madrid et celui-ci a même annoncé de bonnes nouvelles. Selon El Partidazo de COPE, l’arrière-garde de la Casa Blanca aurait simplement quitté sa pelouse en raison de crampes à l’arrière du quadriceps de la cuisse gauche.

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Certes, la douleur lui a coûté une sortie prématurée avant la mi-temps, mais la prévention semblait légitime. Pour rappel, les coéquipiers du sud-américain ont réussi à s’imposer — dans la douleur — contre les Basques en Liga (2-1). Ils pointent à la 2e position en championnat, derrière le FC Barcelone et ses 79 points.

Pub. le - MAJ le
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