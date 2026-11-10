Équipe de France : les Bleus ne s’entraîneront pas à San Siro

L’équipe de France ne s’entraînera finalement pas à San Siro avant son prochain rendez-vous. À la demande de la Fédération italienne et après accord de l’UEFA, les Bleus effectueront leur séance de veille de match au Centre national du football de Clairefontaine, ce mercredi à 11h. Une décision prise afin de préserver la pelouse de l’enceinte milanaise, qui aurait particulièrement «souffert ces dernières semaines». La sélection tricolore ne foulera pas la pelouse de San Siro à la veille de la rencontre.

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Ce changement de programme entraîne également un ajustement du calendrier médiatique. Initialement prévue au stade San Siro, la conférence de presse du sélectionneur et d’un joueur sera finalement décalée dans la soirée. La FFF précise que le nouvel horaire sera communiqué dès que l’UEFA l’aura validé. Les Bleus devront patienter avant de retrouver l’enceinte milanaise, tandis que les organisateurs souhaitent ménager une pelouse visiblement fragilisée.