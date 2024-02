PSG : la prise de parole ferme de la maire de Paris sur le Parc des Princes

C’est le sujet de tension majeur qui gâche les relations entre les dirigeants du Paris Saint-Germain et la ville de Paris : le Parc des Princes. QSI veut racheter l’enceinte située dans le 16e arrondissement, pour y effectuer des travaux majeurs, dans le but d’agrandir la capacité du stade. La maire de Paris Anne Hidalgo reste quant à elle campée sur ses positions, en refusant de vendre le Parc, du moins au montant qui avait été proposé par l’état-major du PSG. Depuis, plusieurs épisodes de tension sont venus agiter les rangs, avec des déclarations parfois à l’emporte-pièce.

La suite après cette publicité

Anne Hidalgo a décidé de siffler la fin de la récréation, dans un entretien accordé à Ouest-France, où elle assume sa position avec fermeté. « Je le répète : nous sommes prêts à étudier et accompagner des transformations du Parc. Je le redis aussi aujourd’hui et une bonne fois pour toutes : il n’y aura pas de vente du Parc des Princes, c’est le patrimoine des Parisiennes et des Parisiens. Le sujet est clos ». Reste à savoir comment Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, va prendre cette nouvelle sortie médiatique, lui qui avait prévenu, en janvier dernier : «si la mairie ne veut pas (vendre le Parc des Princes, ndlr) on part, on n’aura pas le choix. C’est le pire choix et même si ça fait mal, on n’aura pas le choix. On mérite plus de respect pour tous les investissements réalisés en France et à Paris.»