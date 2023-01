Lorient annonce l’arrivée de Jean-Victor Makengo

Comme nous vous le révélions en exclusivité ces dernières heures, le FC Lorient avait trouvé un accord avec l’Udinese, pour un transfert de plus de 10 M€, afin de s’offrir Jean-Victor Makengo (24 ans). C’est désormais officiel, puisque le club breton vient d’annoncer la venue du milieu de terrain pour quatre saisons et demies, en provenance de l’Udinese.

«Le FC Lorient est heureux de vous annoncer aujourd’hui l’arrivée de Jean-Victor Makengo (24 ans), le milieu de terrain français de l’Udinese, pour quatre saisons et demies, soit jusqu’en juin 2027», est-il expliqué. «Je suis très heureux de m’engager au FC Lorient et de faire mon retour en France. Après plus de deux ans en Italie, ma priorité était de trouver un challenge intéressant en Ligue 1. Celui du FC Lorient s’est présenté et m’a beaucoup plu», a ensuite expliqué le nouveau numéro 17 du FC Lorient.

