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Ligue 1

PSG : Luis Enrique heureux de revoir Fabian Ruiz

Par Matthieu Margueritte
PSG Lorient
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Demain, à l’occasion de la réception de Lorient, Luis Enrique proposera probablement une équipe fortement remaniée. L’Espagnol a toutefois confirmé la présence d’un joueur sur la pelouse du Parc des Princes : Fabian Ruiz. Entré en jeu face au Bayern Munich, le milieu espagnol doit engranger des minutes.

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« Fabian, c’est un joueur incroyable pour nous, important, un des meilleurs milieux d’Europe. Chaque fois qu’un joueur est de retour après une blessure, c’est positif. Il a joué aux derniers matches. Demain, ce sera un moment pour continuer à avoir des minutes », a-t-il confié en conférence de presse.

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