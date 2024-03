La réponse cinglante de Jean-Michel Aulas pour défendre Antony Gautier

Après près de 36 ans de présidence à la tête de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas est désormais vice-président de la FFF. Un nouveau poste qui ne l’empêche pas de monter au créneau si des choses ne lui plaisent pas dans d’autres secteurs qui touchent au football français. Par exemple, la récente fronde de 17 présidents de Ligue 1 pour la démission d’Antony Gautier, actuel directeur technique de l’arbitrage, a interpellé l’ancien boss de l’OL. Très actif sur X, ex-Twitter, l’homme d’affaires rhodanien en a profité pour remettre de l’ordre dans la maison :

«Cette polémique envers la DTA n’est pas justifiée. Le principe régalien de l’arbitrage n’admet pas l’ingérence des clubs pros dans les choix de la DTA ! La remise en cause d’Antony Gauthier n’est pas juste et une vile réaction au départ de celui qu’ils avaient adoubé.» Pour rappel, dans une saison écornée par de nombreux scandales arbitraux en Ligue 1, 17 présidents de clubs de Ligue 1 ont demandé la démission immédiate d’Antony Gautier, avec qui «le dialogue et la confiance sont définitivement rompues.»