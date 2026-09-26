Menu Rechercher
Commenter 6
Matchs Amicaux

Brésil : le niveau de Vinícius Júnior inquiète sérieusement…

Par Allan Brevi
1 min.
Vinicius Junior @Maxppp
Australie 1-1 Brésil

Pourtant auteur d’une Coupe du Monde 2026 honorable sur le plan individuel, Vinicius Jr traverse une période particulièrement compliquée. Déjà loin de son meilleur niveau avec le Real Madrid, où il n’a inscrit qu’un seul but en huit matches cette saison, l’attaquant brésilien a encore déçu lors de sa dernière sortie avec la Seleção face à l’Australie. D’après Sport, son état de forme physique et technique suscite désormais une véritable inquiétude au sein du club madrilène, où certains estiment même que le joueur « n’est plus le même ». Ses nombreuses erreurs techniques et ses mauvais choix ont ainsi relancé les critiques autour d’un joueur qui semble avoir perdu l’explosivité et l’efficacité qui faisaient sa force, notamment en 2024.

La suite après cette publicité

Cette situation devient d’autant plus préoccupante que José Mourinho réfléchirait à présent sérieusement à réduire son temps de jeu. Le Portugais lui reproche surtout son manque d’investissement défensif. Après avoir prolongé Vinicius jusqu’en 2032 avec un salaire conséquent, la direction madrilène commencerait, elle aussi, à s’interroger sur ce choix… Sa prestation avec le Brésil ne devrait donc pas calmer les inquiétudes autour de l’ailier, qui doit rapidement retrouver son meilleur niveau.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Matchs Amicaux
Brésil
Real Madrid
Vinícius Júnior

En savoir plus sur

Matchs Amicaux Matchs Amicaux
Brésil Flag Brésil
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Vinícius Júnior Vinícius Júnior
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier