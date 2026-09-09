La réponse saignante de Karim Benzema à un journaliste français
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@Maxppp
Dans un concept où il devait se situer parmi les meilleurs attaquants de l’histoire lors de l’Esports World Cup, Karim Benzema s’est placé sur le podium, derrière son idole de jeunesse Ronaldo Nazario. Une sortie assumée qui a animé les débats sur la chaîne L’Équipe. Le journaliste Yoann Riou s’est inscrit en faux en déclarant que le Ballon d’Or 2022 ne faisait pas partie des «20 meilleurs attaquants de l’histoire», et même peut-être pas «des 30».
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La réponse de Benzema a été immédiate. «Rolololo alors lui il est tard, va dormir demain tu te lèves tôt! #lequipedechèvre», a écrit l’ancien joueur du Real Madrid sous la vidéo publiée par La chaîne L’Équipe sur Instagram.
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