L'Inter veut deux placardisés du Real Madrid

Champion d'Italie en titre, l'Inter Milan n'a pas dit son dernier mot dans sa course endiablée au Scudetto qui anime l'Italie. Actuellement 2e de Serie A, deux points derrière l'AC Milan mais avec un match en moins, les Intéristes sont même en ballottage favorable pour réaliser le doublé. La saison prochaine ils chercheront évidemment, en fonction du résultat à la 38e journée, soit à retrouver leur trône, soit à réaliser le triplé et cela passera par un bon recrutement.

En effet, même si la saison n'est pas encore terminée, les dirigeants nerrazuri ont déjà démarré les prospections en vue du mercato estival. Le Corriere dello Sport indique que les Italiens seraient intéressés par deux joueurs du Real Madrid, Luka Jovic et Dani Ceballos. Les deux hommes sont en manque de temps de jeu dans la capitale espagnole (17 et 11 matchs TTC cette saison) et un départ semble la meilleure option pour eux et pour le club madrilène.