Real Madrid : Alvaro Arbeloa sort du silence pour l’avenir d’Eduardo Camavinga

La défaite face au Bayern Munich en quart de finale aller de Ligue des Champions a de nouveau mis en lumière la situation difficile que vit actuellement Eduardo Camavinga. Le milieu de terrain n’a pas disputé la moindre minute et cela confirme son déclassement dans la hiérarchie du Real Madrid, surtout depuis la prise de fonction d’Alvaro Arbeloa. «Camavinga a beaucoup joué pour moi. Plus qu’en début de saison. Il était titulaire et le sera encore demain (face à Gérone, ndlr). Je le considère comme un joueur important pour moi et pour le club. Il a démontré à maintes reprises quel genre de joueur il est et il a la confiance de tous au club et, bien sûr, de l’entraîneur.»

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Le technicien madrilène a pris sa défense à l’occasion de la conférence de presse de veille de match et assure que le Français reste un membre important de l’équipe, d’autant qu’il disait encore il y a quelques mois vouloir prendre plus de responsabilités. «C’est bien qu’il se sente ainsi. Chaque entraîneur lui demande des choses différentes. Il a un physique exceptionnel, un excellent contrôle de balle. Il possède de grandes qualités. Je suis satisfait de sa performance. Je souhaite qu’il progresse, qu’il comprenne ce que nous attendons de lui sur le terrain. Il restera un joueur important à l’avenir.» Une manière de démentir les informations sur un possible départ du club en fin de saison.