La demande du Real Madrid à Kylian Mbappé

Après plusieurs années de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé (26 ans) a rejoint le Real Madrid l’été dernier pour vivre son rêve. Mais le Français a connu des premiers pas compliqués malgré des statistiques honorables. Et depuis quelques semaines, il a réussi à prendre le pouvoir au sein de la Casa Blanca, en enchaînant les buts et en devenant l’un des patrons de la formation madrilène.

D’ailleurs, L’Equipe nous apprend ce vendredi que les dirigeants espagnols avaient convoqué KM9 il y a quelques mois, durant sa période compliquée, afin de lui demander de devenir l’un des leaders de l’équipe de Carlo Ancelotti. Un message parfaitement entendu par le capitaine des Bleus, qui a senti la confiance de son club. Et il a répondu sur le terrain, notamment avec un triplé face à Manchester City, et dans les vestiaires, en prenant plus la parole et ses responsabilités.