A-League
Damien Da Silva jouera ce vendredi le dernier match de sa carrière
Clap de fin pour Damien Da Silva. Défenseur français âgé de 37 ans passé notamment par Caen, Rennes, l’Olympique Lyonnais ou encore Clermont, Da Silva évolue en Australie à Macarthur depuis l’été dernier, après un premier passage dans le « pays continent » au Melbourne Victory (2023-2024). Et demain soir, il disputera le dernier match de sa carrière face au Wellington Phoenix.
Macarthur FC @mfcbulls – 10:03
The Bulls can confirm that Damien Da Silva will play his final football match tomorrow night.Voir sur X
After 565 professional appearances, Damien announces his retirement.
Thank you Damo 🫶
«Les Bulls confirment que Damien Da Silva disputera son dernier match de football demain soir. Après 565 apparitions en tant que professionnel, Damien annonce sa retraite. Merci Damo», annonce le club australien sur ses réseaux officiels.
