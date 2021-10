Qualifs CDM 2022 : le Nigeria surpris par la Centrafrique

Les qualifications pour la Coupe du Monde 2022 dans la zone Afrique se poursuivaient ce jeudi soir. Au Teslim Balogun Stadium de Lagos, le Nigeria recevait la Centrafrique dans le groupe C. Et après deux succès consécutifs, les hommes de Gernot Rohr se sont inclinés sur la plus petite des marges (0-1). C'est Namnganda qui a inscrit le seul but de la partie dans le temps additionnel (90e+1). Les Super Eagles gardent tout de même la tête de leur poule avec deux points d'avance sur le Cap-Vert et donc la Centrafrique, le Libéria fermant la marche.

La suite après cette publicité

Dans les autres rencontres programmées à 18h, la Guinée Équatoriale avait rendez-vous avec la Zambie (poule B). Grâce à des buts de Coco (35e) et Nsue (87e), les locaux du soir se sont imposés 2-0. Enfin, dans la rencontre entre le Rwanda et l'Ouganda, ce sont les visiteurs qui ont pris les trois points avec un but de Bayo en première période (41e, 0-1). Grâce à ce succès, les Cranes se retrouvent en haut du groupe E avec cinq unités, en attendant le match entre le Mali et le Kenya dans la soirée (21h).