PSG : la durée de l'indisponibilité de Danilo Pereira est connue

Coup dur pour Danilo Pereira et le PSG. L'international portugais de 31 ans souffre d'une lésion des ischios de la jambe droite, survenue lors du "Classique" contre l'OM, dimanche soir dernier (victoire 1-0). Il est sorti avant la demi-heure de jeu et n'a rien forcé. Une absence de trois semaines au minimum est estimée selon L'Équipe, confirmée par le Parisien. Il devrait manquer, en plus des rencontres de L1, les deux derniers matches de poules de C1, le Maccabi Haïfa au Parc des Princes et le déplacement à Turin.

Joueur polyvalent très important dans l'effectif de Christophe Galtier cette saison, et de manière générale depuis son arrivée en 2020, le milieu de terrain commençait à bien s'acclimater dans la défense à trois, ne faisant (presque) pas ressentir l'absence de Kimpembe, blessé également. Privé du champion du monde 2018 et de son polyvalent portugais, Christophe Galtier va devoir bricoler et placer Nordi Mukiele aux côtés de Marquinhos.