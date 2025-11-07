Les débuts prometteurs de Robinho Junior, fils de l’ancienne star brésilienne qui dort aujourd’hui en prison

Entre la famille Robinho et Santos, l’histoire ne s’est pas arrêtée. Pendant que son célèbre père dort en prison, du côté du centre pénitentiaire de Tremembé (situé dans l’État de São Paulo), Robinho Junior tente lui aussi de faire son trou au Peixe, vingt-trois ans après les débuts de son père au sein de l’équipe première pauliste. Âgé de 17 ans, Robinho Jr, également connu sous le nom de Juninho, est né du côté de Santos en 2007, pendant que son paternel vivait son rêve au Real Madrid. Il a ensuite rejoint les équipes de jeunes du club de coeur de Neymar en 2022, à l’âge de 14 ans. Depuis, il ne cesse de progresser. Rapidement, le Peixe l’intègre et l’ensemble du club a vu en lui un digne successeur de son père.

La suite après cette publicité

Un contrat doté d’une clause libératoire de 50 M€

«Nous avons interrogé des employés du club, des membres de la commission technique, des parents de joueurs, des athlètes de la base et des dirigeants du club. Tous, sans exception, affirment catégoriquement que le garçon possède le même talent que son père avec le ballon aux pieds et qu’il a toutes les chances de réaliser son rêve de devenir footballeur dans un avenir proche», peut-on lire dans un article consacré par Globo en 2024. Cette année-là a d’ailleurs été belle pour la carrière du joueur. À 16 ans, il a fini meilleur buteur de Santos dans le championnat pauliste U17 avec 9 réalisations. Un championnat qu’il a d’ailleurs remporté avec son équipe. Une belle prestation, car le jeune ailier gauche très dribbleur, qui préfère souvent repiquer dans l’axe plutôt que de mordre la ligne de touche, n’était pas du tout titulaire et devait se contenter de bouts de matches. Quelques semaines plus tard, en août 2024, il a signé son premier contrat professionnel jusqu’en 2027 avec une clause libératoire de 50 M€. Une belle revanche pour lui.

Selon la presse locale, Robinho Jr partait en effet avec un gros désavantage dans ce championnat U17. Il accusait un certain retard sur le plan physique. Alors que ses coéquipiers et adversaires avaient déjà développé leur musculature et étaient capables de supporter les affrontements physiques, le fils de Robinho était frêle et travaillait pour gagner en masse musculaire. Né en décembre, l’ailier devait également composer avec un autre handicap : jouer dans la même catégorie que certains joueurs nés plusieurs mois plus tôt et donc plus développés. Comme évoqué ci-dessus, ça ne l’a pas empêché de se montrer efficace, car les qualités sont là. «Malgré sa maigreur, c’est un attaquant extrêmement habile, dont la principale qualité est le dribble dans les espaces restreints et qui, par conséquent, a facilement gain de cause dans les duels», écrivait Globo.

La suite après cette publicité

Il a récupéré le 7 de son père

Fan déclaré de Neymar, Robinho Jr mène toutefois une vie moins animée que son idole. Avec un père accusé de viol et en prison, le jeune de 17 ans préfère la jouer discret et n’évoque quasiment jamais sa vie personnelle. Santos l’aide d’ailleurs à le protéger et ne l’expose quasiment jamais. Sur le terrain, le joueur d’1,70m poursuit sa progression. Après 9 apparitions (3 buts) dans le championnat brésilien U20 cette année, Robinho Jr a vu sa carrière s’accélérer davantage. Inscrit avec les pros dans le championnat pauliste en février 2025, Robinho Jr a été inscrit dans l’effectif qualifié pour la Série A brésilienne en juillet dernier. Un moment fort au cours duquel Santos lui a attribué le numéro 7, celui que portait son père. Chez « les grands », le fils de l’ancien Merengue a disputé 8 matches, tous en tant que remplaçant, et son entrée en jeu contre Fortaleza ce samedi 1er novembre a été l’occasion pour son entraîneur, Pablo Vojvoda, de lui offrir son record de minutes jouées en championnat (45) depuis qu’il l’a lancé.

«Ce que Robinho doit me montrer, c’est ce qu’il a montré en deuxième période. Il a joué plus de 50 minutes et a répondu présent. C’est ça, un footballeur professionnel. C’est un joueur issu du centre de formation, mais quand on veut devenir professionnel, où tout se joue sur le terrain, il faut montrer ce qu’il a montré aujourd’hui (samedi, ndlr). Dès qu’il commencera à le faire, les portes de l’équipe première lui seront ouvertes. Je veux que l’équipe gagne et que les joueurs aient ce type de qualité et de personnalité. Aujourd’hui, il a montré sa personnalité, mais il doit continuer à évoluer. Il ne peut pas se contenter de faire un bon match. Il doit faire ses preuves et se montrer exigeant envers l’entraîneur. Il doit me montrer : « coach, je suis prêt. Pourquoi suis-je prêt ? Parce que chaque fois que j’entre sur le terrain, je montre que je suis prêt.» A Robinho Jr de jouer maintenant. Les travées de Vila Belmiro, qui scandent déjà son nom, n’attendent qu’une chose : voir l’héritier de Robinho devenir le nouveau phénomène du Peixe.