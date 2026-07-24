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Coupe du Monde

Franco Colapinto cartonne les supporters de l’Espagne

Par Josué Cassé
1 min.
Leandro Paredes @Maxppp

En marge des essais libres du Grand Prix de Hongrie, le pilote de F1 argentin Franco Colapinto, fervent supporter de l’Albiceleste, est revenu sur la victoire de la Roja en finale de la Coupe du Monde 2026. S’il a reconnu la supériorité des troupes de Luis de la Fuente, il a cependant adressé un gros tacle aux supporters espagnols.

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«Ils ne portent le maillot que quand ils ont gagné, c’est une honte. Ils n’ont même pas de chant pour encourager leur équipe. Soyez plus créatifs lors de la prochaine Coupe du monde, c’était un peu ennuyeux», a lancé l’équipier de Pierre Gasly chez Alpine au micro de ESPN. Ambiance.

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