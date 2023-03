Real Madrid : l’unique condition pour que Carlo Ancelotti sauve sa tête

La suite après cette publicité

Le Real Madrid a perdu gros dimanche soir. En effet, les Merengues se sont inclinés 2 à 1 au Camp Nou lors du Clasico face au FC Barcelone. Un match capital dans la course au titre en Liga. Mais les coéquipiers de Karim Benzema ne sont pas parvenus à l’emporter. Après ce revers, Carlo Ancelotti est plus que jamais pointé du doigt. Ce qui ne devrait pas perturber l’Italien, qui est sur un siège éjectable depuis des mois si on se fie aux informations publiées depuis des mois en Espagne. D’autant que l’entraîneur, dont le nom est lié à la sélection brésilienne, est plutôt évasif sur son avenir.

En conférence de presse avant le choc face aux Blaugranas, l’ancien coach de Chelsea a confié : « c’est une évaluation que le club doit faire, pas moi. J’ai déjà dit que je resterai pour le reste de ma vie, mais c’est impossible. C’est une décision que le club prendra et je pense que je veux rester. J’espère que ce sera le cas. J’apprécie chaque jour où le club me veut ici. S’ils me veulent pour trois mois, j’en profiterai pour trois mois et si c’est pour trois ans, j’en profiterai aussi. Je serai reconnaissant envers le club pour le reste de ma vie.»

Ancelotti sait comment sauver sa peau

Au club, Ancelotti a toujours le respect et la confiance de sa direction. Du moins pour le moment. Mais les têtes pensantes madrilènes réfléchissent malgré tout sur la suite à donner. Les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes. Avec 12 points de retard sur le Barça, la Liga est perdue dans l’esprit du club de la capitale. Une victoire en Coupe du Roi (match perdu à l’aller) ne sauvera pas Ancelotti en fin de saison. En revanche, remporter une nouvelle Ligue des Champions pèsera aux yeux de la direction au moment de trancher sur son avenir.

C’est ce qu’explique Defensa Central. Le média ibérique assure que le Mister sait que son futur dépendra uniquement de la C1. La double confrontation face à Chelsea sera déterminante. DC précise d’ailleurs :« Ancelotti est déjà prévenu : s’il perd contre Chelsea, il ne continuera pas au Real Madrid.» Un bon coup de pression de la part de Florentino Pérez et ses équipes qui ont déjà des noms en tête si l’aventure de l’Italien n’allait pas au-delà de cette saison. Zinedine Zidane, Raul, Xabi Alonso, Mauricio Pochettino ou encore Thomas Tuchel sont sur la liste des décideurs. Carlo Ancelotti est prévenu…