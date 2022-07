Le PSG prépare un drôle de deal pour Nordi Mukiele

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain met le turbo. Au ralenti sur les dossiers Milan Skriniar (Inter Milan), Renato Sanches (LOSC) et Gianluca Scamacca (Sassuolo), les pensionnaires du Parc des Princes ont placé une sacrée accélération concernant Nordi Mukiele. Hier, nous vous avons révélé en exclusivité que les champions de France étaient très intéressés par le défenseur de Leipzig. D'après nos informations, le Français est la priorité de Christophe Galtier, qui apprécie sa polyvalence puisqu'il peut évoluer aussi bien dans l'axe que comme piston droit.

Mukiele en prêt ?

Luis Campos a aussi validé son profil. Le Portugais, véritable dénicheur de talents, avait d'ailleurs déjà tenté de le recruter par le passé lorsqu'il évoluait à Montpellier. Depuis, Mukiele a rejoint Leipzig où il a continué sa progression en jouant 144 rencontres toutes compétitions confondues en trois ans. Cet été, l'international tricolore a de très fortes chances de faire son retour par la grande porte dans l'Hexagone. D'après nos informations, le joueur, qui s'est renseigné sur Paris et qui vise une place en sélection pour le Mondial 2022, a été convaincu par le projet proposé et par la perspective de passer un nouveau cap dans sa carrière.

Il a même déjà trouvé un accord pour un contrat longue durée avec le PSG nous a-t-on fait savoir. De son côté, le Paris Saint-Germain négocie avec Leipzig. Antero Henrique a débuté les discussions. Puis, le président Nasser Al-Khelaïfi, très proche d'Olivier Mintzlaff (DG de Leipzig), a repris la main pour boucler ce dossier très important. Selon nos informations, le club français étudie la possibilité d'obtenir un prêt avec option d'achat. Une formule similaire à ce qui a été fait pour recruter Hugo Ekitike, arrivé de Reims.

🚨Info: Comme pour Ekitike 🇫🇷, le #PSG étudie la possibilité d'un prêt avec o.a pour Nordi Mukiele 🇫🇷.



■ L'accord tripartite est proche.



■ Négo entamées par Henrique 🇵🇹 puis reprises par Al-Khelaïfi 🇶🇦, proche d'Oliver Mintzlaff 🇩🇪, le DG de Leipzig. pic.twitter.com/evyfCZgx8H — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 20, 2022

Un accord est proche

Les positions des trois parties se sont rapprochées ces dernières heures et un accord est imminent. Une information qui est également celle de nos confrères de L'Equipe. Ces derniers précisent que ce prêt pourrait être assorti d'une option d'achat automatique d'un montant légèrement inférieur à 15 millions d'euros. Un drôle de deal donc puisque le joueur est sous contrat jusqu'en juin 2023. Qu'importe, Nordi Mukiele est de plus en plus proche de la capitale. Une excellente nouvelle pour Christophe Galtier, séduit par le défenseur français.

« Le club est à la recherche d'un piston qui pourra être polyvalent. Pour doubler le poste aujourd'hui, nous avons Dina Ebimbe, qui n'est évidemment pas un spécialiste du poste. Je ne peux pas vous commenter ce qu'il se passe en interne. Il y a des pistes qui sont très actives. Et on peut penser que dans quelques jours, un joueur va venir nous rejoindre », a déclaré le coach parisien hier en conférence de presse. Visiblement, son voeu devrait être exaucé.