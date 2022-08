Revanchard, l'OL veut oublier sa saison cauchemardesque !

La suite après cette publicité

Une catastrophe, une lente agonie, la saison 2021/2022 de l'Olympique Lyonnais a été tout simplement ratée. Pourtant ambitieux comme chaque saison, le club rhodanien n'a pas réussi à se battre pour les places qualificatives en Ligue des Champions ni même accrocher un strapontin européen. Tristes huitièmes, les Gones n'ont jamais su trouver la solution et ne veulent pas revivre un exercice compliqué. Faisant un mercato ambitieux avec Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso, Johann Lepenant, Tetê et Nicolas Tagliafico, l'Olympique Lyonnais arrive mieux armé avant de défier ce vendredi à 21h l'AC Ajaccio (rencontre à suivre sur notre live commenté).

Le coach Peter Bosz en tout cas constate une évolution positive de son groupe : «j'ai vu pendant la préparation qu'on était beaucoup mieux, plus stable. On ne l'a pas été la saison passée, j'ai vu plus de régularité pendant la préparation. [...] Il y a toujours des postes sur lesquels on travaille avec les dirigeants. Mais je suis très content de l'effectif de cette saison et très confiant.» Conscient d'être attendu au tournant, le coach néerlandais qui a validé le mercato de ses dirigeants a aussi fait part de son envie de montrer un meilleur visage.

Un OL revanchard

Plein de motivation, Peter Bosz veut que son travail et celui de ses joueurs payent cette fois-ci : «les entraînements qu'on a eus étaient pleins, il y a de l'espoir. On sent l'espoir des supporters. Personne ne reveut d'une saison comme ça. On va tout faire pour faire mieux.» Un optimiste partagé par Alexandre Lacazette qui s'est aussi exprimé devant la presse : «ça se passe bien, ça rigole beaucoup, ça travaille aussi. Je ne peux pas comparer avec la saison passée, je n'étais pas là. Je ne suis pas déçu de ce que j'ai vu. On peut faire de belles choses. Je sens de la déception par rapport à la 8e place de la saison passée et l'envie de ne pas revivre ça. Oui, ils sont revanchards et veulent retrouver les places européennes. Ils ne veulent pas faire comme la saison passée.»

Pour cela, l'Olympique Lyonnais va devoir vite répondre présent avec notamment la réception de l'AC Ajaccio pour lancer la saison. Une rencontre que Peter Bosz et ses joueurs ne voudront pas prendre avec légèreté. L'an dernier, ils avaient d'ailleurs pris deux petits points lors des trois premiers matches contre Brest, Angers et Clermont. «Il y a toujours des surprises en début de championnat. Quand on regarde notre saison dernière, on a perdu beaucoup de points contre les petits clubs. Je veux que les joueurs soient 100% concentrés. Contre les équipes moins fortes il faut jouer à 100%, ce n'est pas facile en France contre les équipes moins fortes» a noté le technicien néerlandais. Après avoir goûté à la catastrophe, l'OL ne veut absolument pas revivre cela et entend s'en donner les moyens.