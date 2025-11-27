PSG-Tottenham : la soirée totalement folle du phénomène Vitinha

Le PSG a eu du mal mais a fini par venir à bout de Totenham 5-3. Le champion d’Europe a tout de même été mené à deux reprises. Il a fallu à chaque fois le salut de Vitinha. Le Portugais a égalisé une première fois d’une magnifique frappe du droit sous la barre (45e), puis du gauche après avoir crocheté un adversaire (53e). Il s’agissait déjà d’un premier doublé dans sa carrière mais le héros de la soirée a carrément fini avec un triplé grâce à un penalty en fin de rencontre (76e).

La suite après cette publicité

«Oui aucun doute, c’est un moment spécial, assure le milieu de terrain au micro de Canal+. Je pense que c’était déjà la première fois que je marque 2 buts dans un match dans ma carrière. C’est forcément spécial. Je suis heureux et content, pas spécialement à niveau individuel mais principalement pour cette victoire importante», a-t-il lancé avant d’enchaîner en zone mixte. «Je n’aurais jamais pensé marquer un triplé si je suis honnête. Je pense que c’est important de croire que le ballon va rentrer, que tu vas recevoir le ballon. J’ai eu de la chance. Je suis très heureux de faire ça, c’est la première fois de ma carrière. J’ai conscience que j’ai passé un palier. La première année avec Luis Enrique m’a beaucoup aidé. J’étais bien au niveau personnel, mon défi, c’est de maintenir le niveau de compétitivité. Ce n’est pas facile.» Elu homme du match par notre rédaction avec une note de 9, Vitinha, qui est le premier joueur (hors attaquant) du PSG à inscrire au moins trois buts en C1 Layvin Kurzawa en octobre 2017, souhaite surtout souligner la mentalité de ses coéquipiers dans une soirée mal embarquée.

La suite après cette publicité

Une préférence pour le but du gauche

«On était mené au score, ça montre le caractère de l’équipe car ce n’est pas la première fois. Cette fois, c’est encore une preuve de force de notre équipe et maintenir cette personnalité, quoique s’il se passe dans le match», poursuit le 3e du dernier Ballon d’Or sur Canal+ avant de revenir sur le sujet en zone mixte. «Oui, c’était vraiment une soirée inoubliable, pour moi au niveau personnel en plus. Mais oui, il faut surtout parler de l’équipe, de la force qu’on a montrée encore une fois. On a su surmonter d’énormes difficultés comme on a fait beaucoup de fois l’année dernière, en étant menés au score deux fois. Et même là, avec l’aide et l’ambiance du Parc, c’était incroyable. Ils n’ont jamais cessé de croire en nous et ça se ressent sur le terrain. Et voilà, je pense que ça montre le caractère de cette équipe, la personnalité. On a continué à jouer, à garder la tête froide et heureusement, on a pu remonter au score. Je vais toujours revenir sur la même chose : l’équipe, c’est le plus important. L’équipe était incroyable et je félicite tout le monde, les joueurs qui ont joué, les joueurs qui sont rentrés et qui ont beaucoup aidé, et les joueurs qui ne sont pas rentrés aussi qui sont importants. Aujourd’hui c’était moi, avant c’était Joao (Neves), demain ça va être un autre joueur. C’est comme ça. Le plus important, c’est que l’équipe reste la même. Et je pense que c’est le cas, l’équipe reste toujours la même. Si c’est le meilleur match de ma carrière ? Je ne pense pas, je ne pense pas. Surtout pour moi comme milieu de terrain, je ne pense pas que le but soit une chose vitale. C’est bien que je puisse ajouter ça ou qu’un milieu puisse ajouter ça, mais ce n’est pas sur ça que je me concentre. Donc je dis que ce n’est pas mon meilleur match, mais bien sûr que c’est inoubliable. Et je vais m’en souvenir toute ma vie parce que je ne pensais jamais pouvoir marquer un triplé.» Il a d’ailleurs une petite préférence pour sa seconde frappe de loin, celle du mauvais pied. «C’est le but du gauche car je dois en avoir un ou deux dans a carrière», plaisante-t-il dans un bon français.

Grand artisan de ce succès important dans cette 5e journée de Ligue des Champions, l’ancien de Porto n’a pas tout réussi non plus. C’est lui qui est à l’origine de la perte de balle du PSG sur le second but personnel de Randal Kolo Muani (72e). Une mésaventure vite oubliée puisque le PSG l’a emporté et avec ses 12 points au compteur, la route vers les 8es de finale est grande ouverte. Pour rééditer l’exploit du printemps dernier, il faudra forcément un grand Vitinha. Et le Portugais est parti sur des gros standards en C1 puisqu’il est impliqué sur 13 buts avec le PSG cette saison toutes compétitions confondues (5 buts, 8 passes décisives), au moins cinq de plus que tout autre joueur du club. Pas mal.