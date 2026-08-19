Le Bayern Munich a pris une décision forte pour Jamal Musiala

L’état de santé de Jamal Musiala préoccupe toute l’Allemagne après les deux malaises du jeune milieu offensif de 23 ans en trois jours. Depuis, l’intéressé assure que le problème est gérable et peut compter sur le soutien de son club.

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En effet, s’il est peu probable de voir Musiala samedi prochain lors de la Supercoupe d’Allemagne entre le BVB et le Bayern, Sky Allemagne assure que la direction bavaroise ne compte pas recruter de remplaçant. « Le club lui accorde le temps et la patience dont il a besoin. Le FC Bayern dispose également de plusieurs alternatives pour le poste de numéro 10, notamment Lennart Karl, Ismaël Saibari et Serge Gnabry », peut-on lire.