Francfort : Olivier Glasner encense Randal Kolo Muani

Randal Kolo Muani a réalisé une année 2022 de grande qualité, ponctuée notamment par sa sélection avec l’équipe de France lors de la Coupe du Monde au Qatar. Avant le début de la 16ème journée de Bundesliga, qui commencera le vendredi 16 janvier avec un choc entre Leipzig et le Bayern Munich, l’entraîneur de l’attaquant français à Francfort a salué une année pleine de réussite avec notamment en point d’orgue son adaptation avec le club allemand et la finale perdue face à l’Argentine durant le Mondial. «Nous lui avons écrit après la finale pour lui dire qu’il devait être très fier de son année. Il a été vainqueur de la Coupe de France avec Nantes l’été dernier et puis il s’est frayé un chemin jusqu’à une position de titulaire avec l’Eintracht. Il a atteint les huitièmes de finale de la Ligue des champions avec nous et est devenu finaliste de la Coupe du monde avec la France. Beaucoup plus, ce n’est pas vraiment réalisable dans une année civile. C’est pourquoi il peut être fier de ce qu’il a accompli» a confié Olivier Gasner auprès du site de la Bundesliga.

Pas avare en compliment, l’entraineur autrichien de 48 ans s’est ensuite attardé sur les qualités intrinsèques de Randal Kolo Muani tout en expliquant les raisons de son arrivée en Allemagne. «Nous l’avons signé parce que nous avons vu un grand potentiel en lui. Nous avons vu instantanément qu’il était très rapide. Il écoute et essaie des choses sur le terrain, en plus c’est un super garçon. Il n’a plus 17 ans, il en a 23 donc il est à un bon âge pour le football. Ce n’est pas si surprenant qu’il soit si capable. Qu’il joue un rôle aussi crucial et formateur, d’un autre côté, c’est peut-être surprenant. Mais il le mérite en raison de ses performances» a déclaré l’entraineur de l’Eintracht Francfort. De bon augure pour la suite de la saison de l’international tricolore (5 sélections pour une réalisation).

