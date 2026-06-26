La DNCG annonce des sanctions contre l’OL et l’OM !

Le couperet est tombé. Cet après-midi, l’Olympique Lyonnais annonçait une conférence de presse à 17h30 en présence de Michael Gerlinger et de sa patronne, Michele Kang. Au final, le club rhodanien a repoussé le début de la conférence à 18h. Savait-il que la DNCG allait publier sa décision entretemps ou était-ce une simple coïncidence ? On ne le saura jamais. À l’heure où Kang est en passe de racheter le club cher à Jean-Michel Aulas (en injectant notamment 71 M€), le gendarme financier du football français vient de prononcer son verdict.

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«Olympique Lyonnais : encadrement de la masse salariale au budget de reprise à la suite du changement de contrôle du club. » Cette décision n’est pas vraiment une surprise puisque les Gones sont toujours dans leur processus de redressement financier, conséquence de l’ère dramatique Textor. Lyon doit toujours réaliser de grosses ventes, c’est d’ailleurs pour ça qu’Afonso Moreira a été transféré au Bayer Leverkusen en échange de 32 M€ et que Malick Fofana est toujours sur le marché.

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Les deux Olympiques épinglés

Les Lyonnais peuvent toujours recruter, mais sans réaliser trop de folies. Pour rappel, Mohamed Ouédraogo, Mads Bidstrup et Julien Duranville sont annoncés tous proches de l’OL. Nul doute que Michele Kang et Michael Gerlinger apporteront des explications dans les minutes à venir. De son côté, l’Olympique de Marseille avait raté sa première audition devant la DNCG. Invité à se présenter avec un budget mieux ficelé, le club phocéen a été un peu plus puni que l’OL.

«Olympique de Marseille : encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations«, peut-on lire dans le communiqué. Déjà sanctionné par l’UEFA (amende de 10 M€ et exclusion avec sursis), le club bientôt présidé par Stéphane Richard est donc limité dans sa marge de manœuvre au niveau des salaires, mais également dans ses dépenses du mercato. Là encore, personne n’est tombé de haut puisque tout Marseille espère que Frank McCourt remettra la main à la poche pour éponger le plus possible une dette prévisionnelle de plus de 100 M€.