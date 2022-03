Villarreal : Unai Emery raconte l'épisode Newcastle

Eddie Howe a parfaitement su redresser la barre à Newcastle depuis son arrivée. Mais avant l'arrivée du manager anglais, les Magpies et leurs nouveaux propriétaires ont longtemps pensé à un certain Unai Emery, l'ancien entraîneur du Paris SG notamment. L'actuel coach de Villarreal a expliqué en toute transparence ce qui s'était passé dans les colonnes de Marca.

«La sincérité est une valeur importante. Moi, en football, j’ai toujours été sincère. Je préfère dire les choses en face. Quand un club comme celui-là vient, moins important que Villarreal, mais avec un projet de devenir grand, et me contacte, la première chose que j’ai fait, c’est d’écouter. Ensuite, j’ai informé Fernando Roig (le président de Villarreal). Et j’ai été honnête lorsque la presse m’a interrogé. J’ai dit qu’un club comme Newcastle s’était manifesté, j’ai dit que j’avais écouté et j’ai pris ma décision. J’ai été sincère, avec le club, avec la presse et j’ai pris la décision de rester, en totale transparence. C’est terminé et je suis très heureux à Villarreal. Je crois que le club en est reconnaissant. La roue continue à tourner et nous sommes en quarts de finale de Ligue des Champions. Le football doit continuer», a-t-il envoyé. Parole.