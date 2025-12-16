La Ligue 1 en passe de basculer vers un diffuseur unique

Bientôt une bonne nouvelle pour la diffusion de la Ligue 1 ? Le collège de Ligue 1, réuni ce mardi après-midi, s’apprête à prendre des décisions déterminantes pour l’avenir du football professionnel français et des droits télés. Les options apparaissent limitées puisque BeIN Sports a confirmé par écrit son intention de ne plus diffuser, ni payer son match de Ligue 1 dès la saison prochaine, informe L’Equipe.

Un coup dur, alors que le contrat prévoyait 78,5 millions d’euros annuels de droits TV, auxquels devaient s’ajouter 20 millions d’euros de sponsoring qatari jamais activés. Pire encore, la chaîne franco-qatarienne n’a réglé qu’une partie des sommes dues ces derniers mois. Dans ce contexte, la Ligue devrait récupérer cette affiche pour proposer 100 % des matches de Ligue 1 sur sa plateforme Ligue1+, l’option d’une revente à un autre diffuseur n’étant pas privilégiée. Une offre exclusive censée relancer la croissance de la plateforme, dont la progression des abonnements ralentit autour de 1,1 million. Ce qui ne permettra pas de compenser intégralement le manque à gagner lié au retrait de la chaîne lancée en 2012.