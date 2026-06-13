CdM 2026 : Neymar est présent avant le match contre le Maroc

Neymar Jr a beau être blessé et bloqué à l’infirmerie, il a tenu à faire le déplacement au MetLife Stadium. Présent dans les tribunes pour le match du Brésil face au Maroc dans ce match d’ouverture pour la Selecao, l’attaquant montre qu’il reste le patron de cette sélection, même en tribune.

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¡HOLA, NEY! 👋😍



🇧🇷 Neymar Jr dice presente en el MetLife Stadium para el partido de Brasil frente a Marruecos por el #MundialEnDSPORTS.#CopaMundialFIFA | #FIFAWorldCup



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Son absence sur la pelouse est un coup dur pour l’animation offensive brésilienne, mais son soutien de près peut clairement donner un boost de moral au groupe. En s’affichant à New York malgré sa blessure, il rappelle qu’il compte bien jouer son rôle de grand frère à fond durant ce Mondial.