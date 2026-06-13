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Coupe du Monde

CdM 2026 : Neymar est présent avant le match contre le Maroc

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Rodrygo Neymar @Maxppp
Brésil Maroc

Neymar Jr a beau être blessé et bloqué à l’infirmerie, il a tenu à faire le déplacement au MetLife Stadium. Présent dans les tribunes pour le match du Brésil face au Maroc dans ce match d’ouverture pour la Selecao, l’attaquant montre qu’il reste le patron de cette sélection, même en tribune.

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Son absence sur la pelouse est un coup dur pour l’animation offensive brésilienne, mais son soutien de près peut clairement donner un boost de moral au groupe. En s’affichant à New York malgré sa blessure, il rappelle qu’il compte bien jouer son rôle de grand frère à fond durant ce Mondial.

Pub. le - MAJ le
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